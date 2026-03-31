S’abonner au mag
  • CAN 2027
  • Qualifs

Six équipes déjà éliminées de la CAN 2027, l'Erythrée crée l'exploit après six années sans jouer

QB
3 Réactions
Six équipes déjà éliminées de la CAN 2027

Une CAN de terminée, une autre sur le point de commencer ! Le tour préliminaire des qualifications de la CAN 2027 a rendu son verdict ce mardi. Avec une surprise : l’élimination de l’Eswatini par l’Erythrée… qui n’apparaît même pas au classement FIFA puisqu’elle n’avait plus joué de match depuis janvier 2020. Vainqueurs 2-0 à domicile à l’aller, les Erythréens ont récidivé à l’extérieur ce mardi (1-2). Ils participeront donc à la phase de groupes, qui démarrera en septembre.

Autre exploit, signé de la Somalie : la 200e nation au classement FIFA a éliminé Maurice aux tirs au but (0-0, 2-4 T.A.B.). En dehors de ça, les équipes du chapeau 1 ont toutes assumé leur statut. Le Burundi a concassé le Tchad (8-0 cumulé) et l’Ethiopie a sorti Sao Tomé-et-Principe (4-0 cumulé). Autres équipes qualifiées : le Soudan du Sud et le Lesotho, au détriment de Djibouti et des Seychelles. Les 48 équipes qui participeront à la phase de groupes sont désormais connues.

Pour succéder à qui ? Ça, on ne le sait toujours pas.

Sans match officiel depuis 7 ans, un pays fait son retour pour les qualifications à la CAN

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.