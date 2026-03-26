Angelo Fulgini explique son choix de jouer pour la Nouvelle-Calédonie

Le début d’une belle histoire d’amour. À quelques heures de jouer certainement le match de sa vie contre la Jamaïque, pour les barrages de Coupe du monde avec la Nouvelle-Calédonie, Angelo Fulgini s’est exprimé dans un entretien avec L’Équipe sur son choix de porter les couleurs des Cagous.

Prêté par Lens à Al-Tawoun (Arabie saoudite), Fulgini n’a jamais coupé le cordon avec l’île : « Ma mère est kanak, deux de mes sœurs sont nées en Nouvelle-Calédonie. […] J’ai toujours été fier de mes origines. » Une fierté gravée dans la peau, au sens littéral : « À 18 ans, un de mes premiers tatouages, c’était la flèche faîtière qui est sur le drapeau de Kanaky. Il est sur ma main droite. Je me sens français et kanak. »

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Un rôle de leader

« Le sélectionneur (Johann Sidaner) m’a recontacté en octobre. Il m’a expliqué que, grâce à ces barrages, la Nouvelle-Calédonie se trouve à deux victoires de la prochaine Coupe du monde », poursuit l’ancien Lensois. En cas de victoire, la 150e nation au classement FIFA affrontera la République démocratique du Congo en finale du tournoi qualificatif.

Les regards seront braqués sur l’attaquant, ce que Fulgini attend avec sérénité : « Je vais me mettre à la disposition de l’équipe, aider mon pays sans me prendre pour un autre. C’est sûr qu’il y aura des attentes en raison de mon profil et de mon expérience. » Avant de conclure en lançant les hostilités : « Chez nous, les joueurs sont en grande majorité amateurs. À nous d’agir avec passion, sans se prendre la tête face à l’adversité. Jouons ce match comme si c’était le dernier. »

Un coup franc en pleine lulu pour l’histoire.

Angelo Fulgini choisit la Nouvelle-Calédonie