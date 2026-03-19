La Nouvelle-Calédonie a un invité d'honneur dans sa liste

Une liste pour l’histoire, à moins que l’histoire est déjà dans cette liste. La Nouvelle-Calédonie pourra compter sur Angelo Fulgini en vue du tournoi de barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de 29 ans, qui a choisi de représenter la sélection calédonienne, fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués pour la trêve internationale dévoilée ce jeudi.

🚨🇳🇨 La liste de la Nouvelle-Calédonie pour le barrage vs Jamaïque 🇯🇲 Passé par les Espoirs français, Angers ou Lens, Angelo Fulgini est appelé pour la première fois (Al-Taawoun 🇸🇦) 12 joueurs évoluent dans les divisions inférieures françaises et plusieurs en Nouvelle-Calédonie pic.twitter.com/HcBv3jAN6o — Thom AP (@ThomAP_) March 19, 2026

En route vers une qualification historique

Actuellement prêté par Lens à Al-Taawoun (Arabie saoudite), Angelo Fulgini apportera son expérience du haut niveau (218 matchs de Ligue 1) dans une équipe majoritairement constituée de joueurs évoluant dans le championnat local et dans les divisions inférieures en France.

La 150e nation au classement FIFA est en passe de se qualifier pour la première phase finale de Coupe du monde de son histoire. La Jamaïque se dressera sur la route de la Nouvelle-Calédonie le 27 mars. En cas de victoire, les partenaires de Fulgini rencontreront la République démocratique du Congo en finale du tournoi qualificatif quatre jours plus tard.

L’Angelo gardien.

Pierre Wajoka : « Les gens sont contents de jouer contre l’équipe de France »