Le Maroc U17 a marqué plus de buts en un match que 7 équipes de Ligue 1 en 12

La liste des buteurs est longue, très longue.

Dimanche après-midi, l’équipe U17 du Maroc a tout simplement écrasé la Nouvelle-Calédonie en phase de poules de la Coupe du monde, à Doha, 16 à 0.

Cette victoire permet aux Lionceaux de l’Atlas d’espérer se qualifier et, par la même occasion, de battre le record du score le plus large de l’histoire de la compétition, dépassant l’Espagne, auteur d’une démonstration 13-0 contre la Nouvelle-Zélande en 1997.

80 tirs tentés, 29 cadrés

Sans surprise, les statistiques de cette rencontre spectaculaire valent le détour. Oualid Ibn Salah, Abdelali Eddaoudi, Ziyad Baha et Abdellah Ouazane sont chacun auteur d’un doublé. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, Typhan Dreuko et Jean Canehmez ont tous deux écopé d’un carton rouge.

صور فوز منتخبنا الوطني على كاليدونيا الجديدة Big Victory, captured moment by moment! 📸#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/TwmHXE515a — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 9, 2025

Au total, 80 tirs dont 29 cadrés, et 106 ballons dans la surface adverse. « Quand tu n’as plus rien à perdre, il y a moins de pression », a commenté le sélectionneur Nabil Baha. « C’était important de beaucoup marquer. On a fait un grand match, maintenant, il va falloir bien récupérer […]. Quand les joueurs vont être à l’hôtel, il va y avoir des sourires. Félicitations à eux. Il ne faut rien lâcher. »

Reste à savoir si les Marocains ressortiront meilleurs troisièmes, mais pour ceux qui n’avaient pas encore marqué dans la compétition, les voilà plutôt bien rattrapés.

