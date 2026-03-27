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La Nouvelle-Calédonie ne verra pas la Coupe du monde 2026

TM
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La Nouvelle-Calédonie ne verra pas la Coupe du monde 2026

  Nouvelle-Calédonie 0-1 Jamaïque

But : Cadamarteri (18e)

Fin du rêve. La Nouvelle-Calédonie ne jouera pas le Mondial 2026. Opposés à la Jamaïque en demi-finales des barrages intercontinentaux ce jeudi à Guadalajara (Mexique), les Cagous ont été vaillants mais ne sont pas parvenus à s’imposer (0-1). La 150e sélection mondiale a rapidement été menée au score. À la suite d’un coup franc de Ronaldo Webster difficilement repoussé par le gardien néo-calédonien Rocky Nyikeine, Bailey Cadamarteri, jeune attaquant de Wrexham (20 ans), a surgi pour marquer le seul et unique but de cette rencontre.

Un deuxième Mondial pour la Jamaïque ?

Grâce à leur court succès, les Jamaïcains joueront mardi face à la République démocratique du Congo une finale pour décrocher leur ticket pour la Coupe du monde 2026. S’ils parviennent à battre les Léopards, les Reggae Boyz participeront à leur deuxième Mondial après celui de 1998 en France.

Fulgini n’aura pas suffi.

On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde

TM

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