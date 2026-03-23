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Nantes est presque condamné selon Opta

TB
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Nantes est presque condamné selon Opta

Tant qu’il y a des pourcents, il y a de l’espoir. Battu par Strasbourg pour les débuts de Vahid Halilhodžić sur le banc, Nantes voit ses chances de maintien s’amenuiser au fil des semaines. S’ils comptent un match en retard (programmé le 22 avril sur la pelouse du Parc des Princes), les Canaris pointent désormais à cinq points d’Auxerre, barragiste, et dix de Nice (15e). Un mince espoir qui se vérifie dans les statistiques : selon Opta, Matthis Abline et ses copains n’ont plus que 0,99% de chances de se sauver directement en fin de saison.

Le salut pourrait donc passer par les barrages, mais même là, les probabilités sont minces avec seulement 8,1% de chances de terminer à la 16e place, synonyme de seconde chance.

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