Un quadruple champion olympique au chevet des Bleus

Ça va parler culture de la gagne avec Didier Deschamps. À la veille de la rencontre entre l’équipe de France et le Brésil au Gillette Stadium de Foxborough, Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont recevoir la visite d’un autre champion tricolore : Léon Marchand.

Une rencontre organisée par Nike

Selon les informations de RTL, le quadruple champion olympique de natation aux JO de Paris 2024 doit rencontrer les Bleus à Boston. L’Équipe précise que la rencontre a été organisée par Nike, équipementier commun au nageur et à la sélection.

L’athlète de 23 ans passe le plus clair de son temps dans les bassins américains puisqu’il appartient au club de l’Arizona State University et est entraîné par Bob Bowman, ancien coach de Michael Phelps himself. Dommage pour le Toulousain, il ne pourra pas parler de la Ville rose avec Manu Koné, forfait pour ce rassemblement, et on doute qu’Adrien Rabiot ait été marqué par ses six mois là-bas.

Un dauphin avec le coq.

L’imbroglio autour du genou de Kylian Mbappé continue