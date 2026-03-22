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Forfait, Manu Koné ne sera pas remplacé chez les Bleus

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Forfait, Manu Koné ne sera pas remplacé chez les Bleus

Un début d’hécatombe.

Pour son avant-dernière liste à la tête des Bleus, Didier Deschamps doit se gratter la tête. Après avoir perdu Bradley Barcola plus tôt dans la semaine, victime d’une entorse à la cheville, puis William Saliba, ce dimanche, pour une douleur à la cheville, DD fait face également à l’indisponibilité de Manu Koné, blessé jeudi face à Bologne. Si Maxence Lacroix a pris la place de Saliba, Koné, lui, ne sera pas remplacé, selon les informations de L’Équipe. Un choix du staff des Bleus, qui estime que suffisamment de solutions existent déjà dans l’entrejeu avec Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, et Warren Zaïre-Emery, alors que l’équipe pourrait évoluer en 4-2-3-1.

Encore une bonne excuse pour ne pas convoquer Corentin Tolisso !

 

Forfait, Saliba remplacé par un autre défenseur central de Premier League

AL

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