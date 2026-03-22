Forfait, Saliba remplacé par un autre défenseur central de Premier League

Juste récompense. À la suite du forfait de William Saliba, qui souffre d’« une douleur récurrente à la cheville gauche qui nécessite des soins et une période de repos minimale de dix jours », selon un communiqué de la FFF, un autre défenseur de Premier League a été appelé à la rescousse. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a choisi de convoquer Maxence Lacroix. Le central de Crystal Palace de 25 ans, jamais appelé avec les Espoirs (bien qu’ayant porté le maillot national en U16, U17, U18 et U20), figure pour la première fois dans le groupe des Bleus.

Troisième forfait pour le rassemblement

Ce forfait de Saliba, qui vient tout juste de perdre la League Cup face à Manchester City avec Arsenal, est le troisième après ceux de Bradley Barcola, victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite, et Manu Koné, touché aux ischio-jambiers. Pour rappel, lors de leur tournée américaine, les Bleus affronteront le Brésil le jeudi 26 mars et la Colombie le dimanche 29 mars.

Mbappé, lui, devrait tenir sa place.

Forfait, Manu Koné ne sera pas remplacé chez les Bleus