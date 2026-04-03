L’équipe de France retrouvera le Stade de France

Tous les chemins mènent au Stade de France. Plus d’un an que les Bleus n’ont pas foulé le terrain de Saint-Denis, et ce vendredi la Fédération française de football vient d’officialiser le retour au Stade de France. Un accord pour les 30 prochaines années a été trouvé avec le nouveau concessionnaire GL Events.

La FFF et @GLevents ont officialisé aujourd'hui la signature d'un contrat portant sur l'exploitation du Stade de France pour les 3⃣0⃣ prochaines années 🤝 pic.twitter.com/RHTaY2RwuT — FFF (@FFF) April 3, 2026

Bye Bye le Parc des Princes

Depuis le 23 mars 2025, lors d’un quart de finale de Ligue des nations contre la Croatie remporté aux penaltys, les hommes de DD n’ont pas remis les pieds dans le temple du football français, ce qui les avait obligés à disputer trois matchs de qualification pour le Mondial au Parc des Princes.

Les Bleus retrouveront l’ambiance du Stade de France face à l’Italie en octobre prochain. Le nouveau contrat se découpe en deux phases. La première prévoit d’organiser les fameuses finales de Coupe de France ainsi que la plupart des matchs des Bleus, dans la mesure du possible, jusqu’en 2030. Pour la seconde phase, « une fois les travaux achevés, à partir de janvier 2031 et jusqu’en 2055, la Fédération s’engage à organiser au Stade de France les six meilleures affiches de l’équipe de France par période de deux saisons sportives, ainsi que la finale de la Coupe de France Crédit Agricole chaque année. »

On se retrouve après le Mondial avec la troisième étoile ?

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