Au secours : il pourrait y avoir onze clubs anglais en Europe la saison prochaine

Et le Brexit alors ? La saison prochaine, la Premier League pourrait envoyer 11 équipes en compétitions européennes. Même si cela reste improbable, tout reste mathématiquement possible. Ça roule à gauche, donc attachez vos ceintures :

Bon, déjà, les quatre premiers du championnat seront directement qualifiés pour la Ligue des champions. Classique. Le 5e pourrait également l’être si l’Angleterre reste dans le top 2 des coefficients européens. Dans ce cas, le 6e irait en Ligue Europa. Là, ça nous fait 6 équipes. Mais le plus difficile reste à venir…

Le vainqueur de la FA Cup gagne son ticket pour la C3 (la Ligue Europa, on va garder les mêmes noms, non ?) et Manchester City, vainqueur de la Carabao Cup, est assuré d’une place en Ligue Conférence. Sauf que si ces vainqueurs sont déjà qualifiés via le championnat, alors leurs places sont redistribuées. Verre d’eau, petite pause… On continue. Gagner la Ligue des champions et la Ligue Europa qualifie directement pour celles-ci. Mais en revanche, si les vainqueurs sont déjà qualifiés via leur championnat, la place n’est pas redistribuée dans le pays du vainqueur. Pas si dur à comprendre, si ?

Impossible n’est pas anglais…

Alors, il y a un monde où on se retrouve avec 11 clubs anglais en Europe. Mais pour cela, les planètes doivent être alignées. D’une, il faudrait que Crystal Palace gagne la Ligue Conférence. Jusque-là, c’est possible. Mais pour pimenter les probabilités, Aston Villa doit remporter la Ligue Europa et Liverpool la Ligue des champions, mais les deux clubs doivent finir hors du top 5 en Premier League.

Si tout s’aligne pour les Britanniques, il y aurait 7 équipes anglaises en Ligue des champions, 3 en Ligue Europa et une en Conférence Ligue. Plus de 50 % des clubs de Premier League seraient donc en compétitions européennes…

Même dans ces conditions, pas sûr de revoir Tottenham en Europe l’an prochain.

Lens-PSG officiellement reporté par la LFP