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Une question sur Mo Salah agace le sélectionneur gallois

CT
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Une question sur Mo Salah agace le sélectionneur gallois

Pas de mots sur Salah. Craig Bellamy, le sélectionneur du Pays de Galles, s’est présenté en conférence de presse ce mercredi, en vue de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026 contre la Bosnie-Herzégovine, jeudi, à 20h45. Moment choisi par un journaliste pour poser une question sur le départ de Mohamed Salah de Liverpool à la fin de la saison, ce qui a agacé l’ancien international gallois.

« Joue-t-il pour le Pays de Galles ? », s’interroge Bellamy avant de poursuivre : « C’est un joueur que j’aime et je lui rendrai hommage une autre fois. Mais joue-t-il pour la Bosnie ou le Pays de Galles ? Non. Donc, nous allons passer la question sur Mo Salah pour l’instant. »

Concentration maximum sur la qualification

Passé deux fois par Liverpool (2006-2007 et 2011-2012), Craig Bellamy préfère se concentrer entièrement sur son équipe nationale, en passe de disputer la troisième phase finale de Coupe du monde de son histoire. Il faudra passer sur le corps de l’équipe d’Edin Džeko, puis du vainqueur d’Italie – Irlande du Nord (mardi 31 mars, 20h45) pour s’offrir un été américain.

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CT

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