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L’Italie connaît son adversaire en finale des barrages

UL
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L’Italie connaît son adversaire en finale des barrages

Pays de Galles 1-1 (2-4 aux T.A.B.) Bosnie-Herzégovine 

Buts : James (51e) pour les Gallois // Džeko (86e) pour les Bosniens 

Et l’adversaire de l’Italie est… la Bosnie-Herzégovine. Il a fallu 120 minutes, une grosse tension au City Stadium de Cardiff et une séance de penalty à sens unique pour que les Bosniens s’imposent (1-1, 2-4 T.A.B.). L’Italie peut sourire : son prochain adversaire a perdu beaucoup de nerfs dans la bataille.

Daniel James a longtemps pensé être le héros des Gallois, après une énorme frappe du droit, envoyée à 30 mètres du but (1-0, 51e), mais Edin Džeko, 40 printemps cette année, a surgi en fin de match pour égaliser (1-1, 86e). Les deux équipes ont croisé le fer, l’ancien Nantais Sorba Thomas a beaucoup pesé, mais son Pays de Galles ne disputera pas de troisième phase finale de Mondial de son histoire.

La faute à un Brennan Johnson qui envoie son tir au but dans les nuages. L’échec du joueur de Crystal Palace a été imité par celui de Neco Williams. La Bosnie n’a pas joué en Coupe du monde depuis… 2014. Il y avait déjà Džeko, il y avait aussi l’Italie.

Le vainqueur affrontera le Canada, le Qatar et la Suisse cet été, c’est cadeau.

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UL

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