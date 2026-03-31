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L’UEFA clarifie la sanction du LOSC

AR
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L’UEFA clarifie la sanction du LOSC

L’addition reste salée. Si les amendes à régler sont toujours les mêmes concernant la rencontre entre Lille et Aston Villa du 12 mars dernier, le motif, lui, méritait plus de précisions. Contrairement à ce qu’affirment plusieurs médias et responsables politiques, ce sont bien les chants insultants envers le gardien argentin Emiliano Martínez qui sont sanctionnés, et non le tifo de Jeanne d’Arc.

Martínez au centre du conflit

Selon Le Parisien, qui a contacté l’UEFA, celle-ci répond : « L’incident et la sanction subséquente imposée au LOSC Lille pour un message inadapté à un événement sportif n’avaient rien à voir avec la représentation de Jeanne d’Arc. »

C’est donc parce que certains supporters n’ont toujours pas digéré l’élimination lors du Mondial 2022, ainsi que la dernière déroute de Lille en 2024, que les Nordistes écopent de cinq amendes différentes, dont une de 17 500 euros pour la diffusion d’un message inapproprié envers «  Dibu » Martínez, faisant grimper l’addition à un total de 82 750 euros.

La tirelire grince toujours des dents.

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AR

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