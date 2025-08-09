Lille bute sur West Ham malgré un bijou d’Olivier Giroud

West Ham 1-1 Lille (5-4 TAB)

Buts : Füllkrug (87e) pour les Hammers // Giroud (45e) pour les Dogues

Quand ça veut pas…

Le LOSC termine sa préparation estivale sans avoir réussi à s’imposer à l’extérieur. Après deux défaites à Côme (3-2) et Dortmund (idem), les Dogues repartent bredouille de la pelouse de West Ham, vainqueur aux tirs au but de la toute première Boyle Sports Cup de l’histoire (en réalité, un amical baptisé de la société de paris sportifs qui orne désormais le maillot des Hammers).

Tous bibi, tous joujou !

Ce qu’il faut avant tout retenir de la performance lilloise de ce samedi après-midi, c’est qu’Olivier Giroud en a toujours sous la semelle. Depuis son retour d’exil aux Stazunis, l’attaquant de 38 ans enchaîne avec son nouveau club. Déjà auteur d’un doublé trois jours plus tôt face à Venise (3-0), Giroud, qui a disputé l’intégralité de la rencontre pour la première fois (contre une mi-temps lors de ces deux dernières apparitions), a régalé le parcage nordiste en trouvant la faille juste avant la pause. Sur un service longue distance de Benjamin André, l’ancien Gunner contrôle de la poitrine, se retourne et enchaîne du gauche pour crucifier Alphonse Areola. Tant pis pour les caries, on se refera ce bonbon jusqu’à l’écoeurement.

🔥🔥🔥 L'ENCHAÎNEMENT SUBLIME DE GIROUD CONTRE WEST HAM ! C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ! pic.twitter.com/AZDSmwDgdh — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2025

Visiblement décidé à temporiser au retour des vestiaires, le LOSC finit par se faire cueillir à froid. Auteur d’une partie remarquable, Arnaud Bodart craque peu avant la fin du temps réglementaire. Le long de la ligne de sortie de but, Tomáš Souček parvient à trouver Niklas Füllkrug en retrait, l’Allemand n’a alors plus qu’à marquer dans le but vide… avant de saborder sa tentative quelques minutes plus tard lors de la séance de tirs au but. Sereins, les Lillois craquent juste avant la mort subite : la tentative de Nathan Ngoy est repoussée par Areola, Maximilian Kilman redonne l’avantage à West Ham et Lilian Baret se casse finalement les dents à son tour sur le portier français.

Après, soyons sérieux, personne ne revendiquera sérieusement une victoire en amical sur son CV.

