L’UEFA n’a pas aimé voir Jeanne d’Arc dans un stade

Remuer le couteau dans la plaie. Quelques semaines après avoir été éliminés par Aston Villa en C3, les Lillois viennent d’apprendre une mauvaise nouvelle. L’UEFA sanctionne le club pour un tifo faisant référence à l’héroïne française de la guerre de Cent Ans, Jeanne d’Arc. Les Dogues devront régler une amende de 17 500 euros pour les tifos.

Les Tifos gigantesques des supporters du LOSC pour leur choc face à Aston Villa 🔥 « French Never Die » « Fiers. Forts. Féroces. » « Jeanne raises the sword - Lille keeps fighting » #LOSCAVFC pic.twitter.com/KyAglKtl5L — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) March 12, 2026

Amende salée

Déployés lors du match aller, les messages « Les Français ne meurent jamais », « Jeanne lève son épée et Lille continue de se battre » ou encore « Fiers. Forts. Féroces. » s’affichaient dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Les fans nordistes espéraient motiver leurs troupes pour réaliser l’exploit de vaincre les Villans.

Mais pour l’instance européenne, l’animation en tribune ne respecte pas le règlement interdisant les messages incitant à la haine. Le tifo en référence à la Pucelle d’Orléans a été assimilé à une manifestation d’ordre politique ou identitaire. De plus, des jets de projectiles, l’utilisation de feux d’artifice et un retard du coup d’envoi font grimper l’amende à 82 750 euros.

Ils pourront s’inspirer de Monaco pour les prochains matchs.

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