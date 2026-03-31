L’Italie espionne-t-elle la Bosnie ?

« Il mio nome è Bond, James Bond. » Ce lundi, à la veille de la finale de barrage de Coupe du monde opposant la Bosnie à l’Italie, un drôle de personnage a été aperçu au centre d’entraînement bosnien. Comme le narre le journal local Sport Sport, relayé à l’étranger, un soldat de l’Eufor (force de l’Union européenne) se serait en effet posté pendant l’une des séances bosnienne ouverte à la presse, filmant et captant tous les exercices de la sélection, avant de filer au bout d’un quart d’heure.

Pripadnik italijanskog kontingenta @euforbih jučer je ilegalno snimao trening fudbalske reprezentacije BiH, objavio je https://t.co/ISTxOvzAaq Isti portal navodi da je Nogmetni savez BiH uputio protestnu notu EUFOR-u pic.twitter.com/3ZyEgqaSkj — Istraga.ba (@IstragaB) March 30, 2026

De la méfiance partout

Une improbable (et grossière ?) situation, puisque le bonhomme était vêtu d’un treillis, téléphone bien visible à la main et gros badge aux couleurs italiennes sur le bras. La Fédération bosnienne compterait porter plainte auprès de l’Eufor. De leur côté, les médias transalpins affirment que le soldat était simplement venu passer le temps. Pour rappel, ce barrage se déroule dans un climat de méfiance. En fin de semaine dernière, des joueurs de la Nazionale avaient été filmés en train de célébrer la qualification de la Bosnie pour cette finale, au détriment du Pays de Galles, donnant alors l’impression de se réjouir d’affronter un adversaire « facile ».

Pas mal, cette suite de Double Zéro.

Barrages : tout le monde veut prendre sa place