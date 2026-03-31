Un gardien remplaçant monte en tribune pour échanger des gnons

Oubliez ces matchs soi-disant stressants de barrages pour le Mondial. Dans la nuit de lundi à mardi, le promu Central Español affrontait le Deportivo Maldonado pour la 9e journée de première division uruguayenne. Ennuyant ? Eh bien non, dans vos dents les aigris ! À la 40e minute, les locaux ont ouvert le score par leur défenseur Ignacio Rodríguez. L’avance n’a pas tenu longtemps, puisque les visiteurs ont marqué une minute plus tard.

À l’heure de jeu, le presque quadragénaire Raúl Andrés Tarragona Lemos permet au Central Español de reprendre l’avantage, 2-1. On imagine bien les supporters scander son nom : « Raúl Andrés Tarragona Lemos ! Raúl Andrés Tarragona Lemos ! Raúl Andrés Tarragona Lemos ! » À peine le temps de terminer ce chant que la fin du match approche. On en est alors à deux cartons rouges, un par équipe. 90e minute : stupeur dans le stade, penalty pour Lyon Maldonado ! Pas de soucis, il sera manqué par Maximiliano Noble, le bien nommé numéro 10 des Verdirrojo.

Le gardien (la) sort !

On entre dans le temps additionnel et les locaux commencent à gagner du temps… Alors, sur une passe manquée du Deportivo qui sort en six mètres, le gardien remplaçant Emiliano Márquez (posté étrangement au niveau des photographes) chope le ballon et envoie une praline en tribune. Ici, c’est chez lui : il fait ce qu’il veut ! Sa bêtise n’a pas plu à un supporter visiteur qui a fait savoir son mécontentement au portier du Central Español. Poliment ? Pas sûr… Pour lui rappeler les bonnes manières, le gardien a son idée. Alors, il se rue en tribune à la recherche du fameux supporter. Une bagarre semble éclater alors dans les travées. Bonne technique pour gagner du temps, les locaux finissent par s’imposer 2-1.

me parece que estaba enojado el arquero suplente de Central Español pic.twitter.com/dq0G99Qosg — Marcos (@marcosquintann2) March 31, 2026

Il a posé les gants, comme au hockey.

Quelles sont les qualités requises pour être président de l’OM ?