Une tonne de pommes de terre en échange de la meilleure place pour Bosnie-Italie

C’est décidément le match le plus attendu. Certains sont prêts à tout pour pouvoir assister au choc entre la Bosnie et l’Italie ce mardi soir. Mais alors vraiment tout. Dino Mujanović, supporter bosnien, habite dans un immeuble avec une vue panoramique sur le stade Bilino Polje : depuis une semaine, on lui propose « de l’argent, une Lada Niva (un 4×4 russe), et même deux tonnes de granulés pour alimenter le chauffage », explique-t-il à la Gazzetta dello Sport.

La magie des réseaux

La raison ? Ce génie a eu la bonne idée de proposer sur les réseaux une formule : barbecue, boisson offerte et surtout une vue imprenable sur le terrain, et tout ça pour le prix de 500 euros. Malheureusement pour tous les kiffeurs de foot-bbq, tout cela n’était qu’une simple blague qui a pris une dimension disproportionnée, à tel point que la Gazzetta dello Sport est venue chez lui le rencontrer.

Perché dans son immeuble, Dino Mujanović n’en revient toujours pas de l’ampleur. « Je reçois sans cesse des notifications et mon téléphone n’arrête pas de sonner. La proposition la plus farfelue ? Une tonne de pommes de terre pour l’hiver prochain, rigole-t-il. C’était le but de ma publication, c’était une provocation, pas une offre réelle. » Dommage pour les curieux : Dino le confirme, la maison et le balcon sont réservés à la famille.

Une frappe de Moïse Kean dans sa fenêtre pour le calmer ?

L’Italie espionne-t-elle la Bosnie ?