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L’Italie passe l’étape nord-irlandaise

Par Ulysse Llamas
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L’Italie passe l’étape nord-irlandaise

Jouer avec les genoux qui tremblent, ce n’est pas simple. L’Italie l’a montré ce jeudi soir contre l’Irlande du Nord. Grâce à une reprise de Sandro Tonali et un but de Moïse Kean, les joueurs de Gennaro Gattuso ne sont qu’à un match de leur premier Mondial depuis 2014. C’est le plus important.

Italie 2-0 Irlande du Nord

Buts : Tonnali (56e) et Kean (80e) pour les Italiens

L’histoire récente de l’Italie contre les pays du Nord est une succession de traumas : ça a commencé par la Suède en 2017. Ça s’est poursuivi avec la Macédoine du Nord, en 2022, avant que la Norvège, en 2025, rappelle le monde qui sépare l’Italie des grandes sélections du foot moderne. Alors, à l’aube d’affronter l’Irlande du Nord ce jeudi soir à Bergame, toute une génération a la maladie de la tête, celle qui fait trembler les pieds, les genoux et tout le corps. Au bout de 90 minutes aussi longues qu’un voyage en bateau en Amérique, personne ne peut dire que la Nazionale est réanimée, mais la sélection italienne a au moins allumé un signal (2-0). Elle n’est plus qu’à un match du Mondial 2026. La Squadra Azzurra doit désormais affronter le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine à Cardiff. Le rendez-vous est pris pour mardi, 20h45.

Le rêve américain, le vrai

Porter le poids d’une génération, c’est lourd quand on s’appelle Moïse Kean et Mateo Retegui, les deux attaquants alignés par Gennaro Gatuso ce soir. À Bergame, ville à 50 bornes des traumas de Milan, le duo se démène. Il campe devant la surface nord-irlandaise, mais n’est pas dangereux. C’est toute l’Italie qui manque de vitesse, de technique et de pas mal de choses. La Nazionale ne cadre que deux frappes en première période, alors que chaque coup franc ou touche lointaine des visiteurs est un supplice pour Bergame et la Botte. 0-0 à la mi-temps : le pire ennemi de l’Italie s’appelle la peur.

Le tensiomètre monte d’un cran après les limoncellos. Le New Balance Arena de Bergame est aussi silencieux qu’un stade de soccer. Pire : il frissonne à chaque fois qu’Ethan Galbraith ou un Nord-Irlandais passe la ligne médiane, même si c’est très rare. L’Italie domine mais ne montre rien jusqu’à une demi-volée miraculeuse de Sandro Tonali (1-0, 56e). Son pied droit débloque le match et le pays.

L’atmosphère reste ensuite pesante, même quand Moïse Kean bute sur Pierce Charles (66e). Le joueur de la Fio se fait pardonner après un bel enchaînement (2-0, 79e). L’Italie est encore là. Quarante ans après sa dernière participation, l’Irlande du Nord ne participera à son quatrième Mondial. Les agences de voyages italiennes peuvent encore attendre avant de préparer le programme de l’été. Une génération l’attend.

  Italie (5-3-2) : Donnarumma (cap.) – Politano (Palestra, 83e), Mancini, Bastoni (Gati, 63e), Calafiori, Dimarco – Barella, Locatelli, Tonali (Pisilli, 83e) – Kean, Retegui (Esposito, 63e). Sélectionneur : Gennaro Gattuso.

Irlande du Nord (5-4-1) : Charles – Devlin (Smyth, 68e), Hume, McNair, McConville, Spencer – Devenny, Charles, Galbraith, Price – Donley (Magennis, 79e). Sélectionneur : Martin O’Neill.

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Par Ulysse Llamas

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