En direct : Italie - Irlande du Nord (2-0)

Du côté italien, même si on n'est pas sur des Pirlo, le milieu aligné dans ce 3-5-2 concoté par Gattuso reste somme toute sérieux, reste à voir si tout ce beau monde arrivera à se défaire de la boule au ventre. Pas de Chiesa ni de Scamacca en attaque, ce sera Kean et Retegui, qui cartonne du côté de l'Arabie Saoudite ! Oui, on fait ce qu'on peut.