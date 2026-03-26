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En direct : Italie - Irlande du Nord (2-0)
La repriise de Price sur un centre en retrait s'envole, Gigi Donnarumma dégage, il reste une poignée de secondes !
🔀 Entrée de Raspadori, sortie du grand Moise Kean !
Et à Cardiff, Dzeko vient d'égaliser, l'autre barrage va peut-être partir en prolongations et c'est tout bénéf pour la Squadra !
🔀 Double-changement pour l'Italie ! Buteur et passeur, Tonali sort sous les acclamations des 25 000 supporters présents, Pisilli débarque ! Politano out aussi au profit de Palestra.
Tonali transmet à Kean dans la surface, l'attaquant italien se décale sur son pied gauche et sa frappe trompe Charles, et c'est tout Bergame qui respire très, très fort !
⚽ ETTTT VOILÀ QU'IL MARQUE POUR DE VRAI DANS LA FOULÉE ! 2-0 POUR L'ITALIE !!
Olalaaaa Moise Keane ! Sur un centre de Barella, le buteur florentin tente une petite retournée acrobatique, c'était beau !
Le dernier quart d'heure approche ! Gattuso ne tient plus en place, les Italiens ratent quelques belles opportunités, vous le sentez, ce petit but de filou de l'Irlande du Nord à la 86e ?
Et il a bien failli faire mal ! La tête d'Esposito est sauvée devant la ligne par Hume !
Bon, le 11e après vérification, mais tout de même;
Encore un corner pour l'Italie, ça doit être au moins le 30e du match.
🔀 Ett histoire de mettre toutes leurs chances de leur côté, ce diable de Devlin sort pour un attaquant, Paul Smyth entre en piste !
L'Irlande du Nord tente de construire en attaque, c'est compliqué compliqué.
Frappeee croisée de Kean, c'est repoussé par Charles !
🔀 Double changement pour la Nazionale ! Bastoni tout juste sanctionné sort, comme Retegui. Remplacement poste pour poste, la jeune perle intériste Francesco Pio Esposito et Gatti débarquent !
🟨 Jaune pour Bastoni après avoir vilainement accroché un adversaire
Le centre de Politano est repoussé par une tête nord-irlandaise, Tonali reprend d'une volée croisée devant la surface, c'est limpide et ça termine au fond ! 1-0 pour l'Italie !
⚽ ECCCOOOO LE BUT DE TONAAAALI !!
Ça s'anime enfin !! Gattuso demande au public bergamasque de faire du bruit !
ET KEEAAAN ! Sa frappe croisée est arrêtée du bout des gants par Pierce Charles !
MAAAA RETEGUI !! L'attaquant italien est lancé tout seeeul en contre, mais son contrôle est foiré et le ballon est récupéré par le gardien nord-irlandais ! Quelle occaz pour l'Italie !
Et pendant ce temps, le Pays de Galles ouvre la marque contre la Bosnie à Cardiff !
Frappe lointaine de Calafiorii mais c'est tout écrasé et ça termine dans les gants nord-irlandais. Une frappe un peu moisie partout, ça commence bien !
Pour l'instant, l'Irlande du Nord tient son match ma foi, en tout cas là où on l'attendait
Frappeee du capitaine nord-irlandais Trai Hume, c'est largement à côté !
C'EST RETIPAR !
MI-TEMPS À BERGAME ! Une Italie toute faiblarde bute pour l'instant sur l'Irlande du Nord, allez, on s'hydrate, on se remet tranquillement de cette folle première mi-temps (non) et on se retrouve dans 15 minutes ! À tout à l'heure à toute allure !
Bon, Donnarumma s'embrouille avec l'arbitre pour une faute de Galbraith par ailleurs sifflée, ils sont tendax nos amis transalpins !
Tonali frappe de loin, c'est directement contré par une jambe nord-irlandaise sans trop de souci, un beau résumé de cette première mi-temps ma foi.
Oh Dimarco ! Sur un énièèème corner italien, la tête du joueur de l'Inter termine à côté, mais au vu du reste, c'était presque une belle occaz !
Qu'est-ce que vous avez lu de beau ces dernières semaines, tiens ?
(Je mets un peu de texte en gras histoire d'animer ce live parce que sur le terrain, c'est pas folichon.)
Ouuh ! Kean est enfin trouvé dans une situation intéressante mais sa frappe précipitée fuit le cadre !
Y a pas à dire, l'Irlande du Nord, c'est sacrément chiant, mais ça fonctionne. Kean et Retegui n'en peuvent déjà plus.
Le coup de tête de Bastoni est contré !
Allez, sixième corner italien, envoyez-nous du rêve bon sang !
Kean et Retegui sont souvent cherchés, toujours en vain, la Green and White Army veille.
Je ne sais pas si ce sont les commentaires français qui font cet effet, mais enfin, on est plutôt sur un rythme d'amical jusqu'ici...
Retour à une possession toute stérile de l'Italie, c'est toujours compliqué !
Cooontre de l'Irlande du Nord, mais la tentative arrive dans les gants de Donnarumma, plus de peur que de mal.
La domination italienne reprend sans éclat, bon, on ne va pas se mentir, ce premier quart d'heure n'envoie pas beaucoup de sang, de sueur et de larmes. Allez, un petit but nord-irlandais pour foutre le zbeul à Bergame !
Ouuuh un petit frisson a parcouru l'Atleti Azzurri, mais le centre traverse toute la surface sans trouver preneur !
Premier corner pour l'Irlande du Nord, attention attention !
La Squadra Azzura tourne autour de la surface et tente des centres, il y a toujours une tête nord-irlandaise pour repousser. Si on continue comme ça pendant 90 minutes, ça va être très long cette affaire.
L'Irlande du Nord commence à mettre un peu le pied sur le ballon, Michael O'Neill et sa jolie cravate peuvent souffler.
L'Italie fout la pression sur la surface nord-irlandaise depuis quelques minutes, elle n'est pas venue ici pour douter !
Dimarco centre très fort, c'est repoussé par Pierce Charles, nouveau corner italien !
Ettt la tête de Tonali laissé seul au deuxième poteau termine à côté, première petite occaz italienne après un début de match tout tranquillou.
Premier corner italien obtenu par Moise Kean.
Andiamo ! Bon match les ami·es !!
N'hésitez pas à balancer vos pronos en commentaires !
On rappelle que le vainqueur du soir ira affronter le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine en finale de barrages, à Cardiff ou Zenica mardi prochain.
Du côté italien, même si on n'est pas sur des Pirlo, le milieu aligné dans ce 3-5-2 concoté par Gattuso reste somme toute sérieux, reste à voir si tout ce beau monde arrivera à se défaire de la boule au ventre. Pas de Chiesa ni de Scamacca en attaque, ce sera Kean et Retegui, qui cartonne du côté de l'Arabie Saoudite ! Oui, on fait ce qu'on peut.
Salut les calciostix ! Bienvenue sur SOFOOT.com pour suivre ensemble cette demi-finale de barrages entre l'Italie et l'Irlande du Nord ! Après la Suède et la Macédoine, la Green and White Army sera-t-elle le prochain cauchemar des Transalpins ? Les genoux claquent très fort à Bergame et on va trembler un peu avec eux !
🔀 Entrée de Raspadori, sortie du grand Moise Kean !
🔀 Double-changement pour l'Italie ! Buteur et passeur, Tonali sort sous les acclamations des 25 000 supporters présents, Pisilli débarque ! Politano out aussi au profit de Palestra.
⚽ ETTTT VOILÀ QU'IL MARQUE POUR DE VRAI DANS LA FOULÉE ! 2-0 POUR L'ITALIE !!
🔀 Ett histoire de mettre toutes leurs chances de leur côté, ce diable de Devlin sort pour un attaquant, Paul Smyth entre en piste !
🔀 Double changement pour la Nazionale ! Bastoni tout juste sanctionné sort, comme Retegui. Remplacement poste pour poste, la jeune perle intériste Francesco Pio Esposito et Gatti débarquent !
🟨 Jaune pour Bastoni après avoir vilainement accroché un adversaire
⚽ ECCCOOOO LE BUT DE TONAAAALI !!
Italie
Irlande du Nord
Par Cyrus Mohammady--Foëx