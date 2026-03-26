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La Turquie n'est plus qu'à un match du Mondial

UL
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La Turquie n'est plus qu'à un match du Mondial

Turquie 1-0 Roumanie

But : Kadıoğlu (53e) pour les Turcs 

Premier arrivé, premier servi ? La Turquie et la Roumanie ont entamé la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, et les locaux obtiennent le premier billet pour les finales des barrages. Les Turcs affronteront le vainqueur de Slovaquie-Kosovo mardi prochain (20h45), pour déterminer qui aura le droit de se frotter au redoutable groupe D du Mondial, avec l’Australie, les États-Unis et le Paraguay. La Turquie n’a pas disputé le moindre match de Coupe du monde depuis 2002.

Au bout d’une partie bien chaude au stade de Beşiktaş, les Turcs peuvent dire merci à Arda Güler, auteur d’une superbe ouverture du pied gauche pour que Ferdi Kadıoğlu ne marque le seul but de la rencontre (1-0, 53e). La Roumanie ne se qualifiera pas pour sa huitième phase finale d’un Mondial, 28 ans après sa dernière participation, en 1998.

Arda le hardi !

L’équipe type de l’Euro 2024

UL

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