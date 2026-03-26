Oui, la France a déjà joué un match aux États-Unis

C’était il y a bien longtemps. Contre le Brésil ce jeudi soir, la France joue seulement le deuxième match de son histoire aux États-Unis. L’excellent site Chroniques Bleues rappelle que la première fois a eu lieu à East Rutherford, la ville où la France affrontera le Sénégal cet été. C’était le 2 mai 1979. Les Bleus avaient battu la sélection américaine sur un sacré score : 6-0. Il s’agit même de leur deuxième plus grosse victoire à l’extérieur, avec un 7-0 infligé à Chypre en 1980.

La France devait alors jouer contre l’Iran

Raymond Domenech, Michel Platini, Gérard Janvion et quelques jolis noms avaient participé à cette rencontre, disputée à une époque où le soccer existait à peine. Le Parisien rapporte que les Bleus devaient jouer contre l’Iran. Mais la révolution avait obligé les Bleus à changer d’adversaire et à affronter les States.

La petite histoire, la grande histoire.

En direct : Brésil - France (0-0)