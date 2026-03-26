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La compo des Bleus contre le Brésil

UL
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La compo des Bleus contre le Brésil

Prêts à sonner le Boston ? Pour le premier match entre la France et le Brésil depuis onze ans jour pour jour (dingue, ça !), Didier Deschamps a choisi les onze qui commenceront à Foxborough, dans ce qui ressemble, sur le papier, à un 4-4-2.

Ekitiké titulaire

Kylian Mbappé, capitaine, commence cette jolie rencontre amicale, au cœur d’une attaque composée d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Hugo Ekitiké. Désiré Doué débute sur le banc. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot joueront au milieu de terrain.

  La compo de l’équipe de France contre le Brésil :

Maignan – Gusto, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Ekitiké, Mbappé (cap.).

Place au game !

UL

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