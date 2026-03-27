Capello trouve encore le moyen de taper sur l’Italie après la victoire

Une victoire mais des doutes. Malgré la victoire de l’Italie sur l’Irlande du Nord en demi-finales de barrages de la Coupe du monde 2026 jeudi (2-0), Fabio Capello s’est montré critique envers la Nazionale.

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l’ancien tacticien italien a souligné un manque d’intensité important des hommes de Gennaro Gattuso en première période : « Ce qui m’a frappé, c’est le manque de rythme, surtout en première mi-temps. Nous étions lents et manquions d’intensité. L’Irlande du Nord est une équipe modeste mais attentive ; elle a mis à mal notre sang-froid dans les derniers mètres. »

Le petit tacle à la Serie A

Dans le onze aligné par Gattuso ce jeudi, seuls trois joueurs de champ évoluent hors d’Italie : Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Ricardo Calafiori (Arsenal) et Sandro Tonali (Newcastle). Selon Capello, les deux Azzurri de Premier League se sont démarqués lors des 45 premières minutes grâce à leur activité. « Les seuls à avoir donné du rythme étaient Calafiori et Tonali, habitués à la Premier League. Les autres jouaient au rythme de la Serie A », souligne-t-il.

Ce constat s’ajoute à la série de critiques sur le manque d’intensité du championnat italien, reflet d’un football malade. La sélection italienne reste tout de même dans la course à la qualification en Coupe du monde. Une victoire contre la Bosnie-Herzégovine (mardi, 20h45) serait une bouffée d’oxygène pour tout un peuple, privé de Mondial depuis 2014.

Et tant pis pour l’intensité.

Revivez Italie - Irlande du Nord (2-0)