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L'Italie est encore « dans les années 90 » pour un ex de l'OL

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Pour Matić, le football italien est « coincé dans les années 1990 »

En voilà un qui a lu le magazine So Foot du mois de février. Arrivé à Sassuolo l’été dernier, Nemanja Matić vit sa deuxième expérience en Serie A, après son année passée à la Roma. Le milieu serbe s’est déjà fait une petite idée du contexte italien, et il dresse un bilan peu reluisant. « On est resté coincé dans les années 90, juge-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Le premier problème concerne les centres de formation. Je l’ai constaté avec mon fils : les centres de formation en Angleterre et en France sont bien plus avancés. On y apprend à dribbler, on y développe la technique, on y encourage les jeunes à prendre du plaisir en cherchant les bonnes solutions. »

Il met aussi le doigt sur des limites tactiques : « En Italie, beaucoup d’équipes jouent avec une défense à trois et attaquent peu. On dit qu’il n’y a pas d’intensité, mais comment pourrait-il y en avoir si l’on pense surtout à défendre dans sa moitié de terrain ? Il faut un projet innovant, sinon dans quelques années, la situation sera encore pire. Et cela me désole, car je fais désormais partie du football italien et j’aimerais le voir passer à un autre niveau. » Ce n’est pas le paradis, mais l’ancien joueur de l’OL se dit quand même heureux et prêt à rester à Sassuolo la saison prochaine.

Après tout, le foot italien, c’était pas si mal dans les années 90.

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