Statut quo pour les Bleues au ranking FIFA

Pas d’arrangement. Malgré leur défaite (2-1) et le match nul (1-1) concédés par l’équipe de France face aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications du Mondial 2027, les Bleues conservent leur septième place au ranking FIFA.

The latest Women's #FIFARanking has just dropped. 👀 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 21, 2026

L’Angleterre retrouve le podium, les Pays-Bas reviennent dans le top 10

Si la dernière trêve internationale n’a eu aucun impact sur le classement des Bleues, les Pays-Bas en revanchent retrouvent le top 10 après leurs récentes prestations. L’Angleterre retrouve également la troisième marche du podium après leurs quatre victoires de rang lors des qualifications dont celle face à l’Espagne (1-0).

De bon augure.

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