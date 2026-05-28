La liste des Bleues avec deux absentes majeures et quatre nouvelles

Bleues de chauffe. Il n’y a pas que les garçons dans la vie, il y a les filles aussi ! Alors que tous les regards sont tournés vers l’équipe de France masculine, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, les féminines vont aussi se réunir pour le compte des qualifications au Mondial 2027. Ce jeudi matin, le sélectionneur Laurent Bonadei a annoncé la liste des 26 joueuses retenues pour ce rassemblement de juin.

Roulez jeunesse !

Bien évidemment, les cadres Grace Geyoro (London Lionesses), Sakina Karchaoui (PSG), Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes), Sandy Baltimore (Chelsea), Pauline Peyraud-Magnin (Denver) et Élisa De Almeida (PSG) seront de la partie.

Déjà absente lors de la cuisante défaite des Lyonnaises face au Barça (0-4) en finale de Ligue des champions en raison d’une blessure au genou, Kadidiatou Diani est forfait, tout comme Griedge Mbock, qui « est out pour ce stage » à cause d’une « petite blessure au ligament lors du dernier match contre le Paris FC », a justifié le sélectionneur.

La liste des 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒆𝒔 🗓️🇫🇷 Voici les 2️⃣6️⃣ joueuses retenues par le sélectionneur pour affronter la Pologne et l’Irlande dans ces qualifications au Mondial 2027 👊 👋🆕 Maéline Mendy, Lucie Calba, Julie Swierot, Justine Rouquet pic.twitter.com/q9QWaZIhvq — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 28, 2026

Pour ce dernier rassemblement avant la fin de saison, l’ancien adjoint de Hervé Renard rappelle Lou Bogaert (Paris FC) et Vicki Becho (OL Lyonnes). Mais il a surtout décidé de donner sa chance à quatre jeunes novices : Maéline Mendy (19 ans, Paris FC), Lucie Calba (21 ans, FC Nantes), Julie Swierot (20 ans, FC Nantes) et Justine Rouquet (18 ans, Montpellier). Les Bleues affronteront la Pologne le vendredi 5 juin (18 heures) et l’Irlande le mardi 9 juin (21 heures).

Vous pensez que Lou Bogaert va chanter Mambo Number Five pour son bizutage ?

Aulas optimiste pour l’avenir de Dijon et Nice