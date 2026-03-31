Edouard Mendy dézingue la CAF

En voilà un qui ne boxe pas que le ballon. Avant d’affronter la Gambie en amical, le gardien du Sénégal Edouard Mendy a infligé un joli crochet à la Confédération africaine de football à la suite de sa décision de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 : « Je pense que, malheureusement, il est devenu monnaie courante sur notre continent que la CAF ne réponde pas aux attentes. Et malheureusement, comme je l’ai dit, c’est le football africain qui en pâtit. Quand j’ai dit que le football africain évoluait plus vite que les instances dirigeantes, c’est parce qu’aujourd’hui, on voit des joueurs africains évoluer dans les meilleurs clubs du monde, remporter des trophées, représenter le continent et le meilleur de ce qui se fait ici. Mais à cause d’une poignée de personnes, ce travail est compromis. »

La CAN moins prestigieuse que la Copa América et l’Euro ?

Alors que la Fédération de football sénégalaise a saisi le tribunal arbitral du sport, le président de la CAF Patrice Motsepe a tenu à affirmer que toute décision de l’instance sollicitée serait respectée. Mais pour Mendy, le mal est fait.

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas bénéficier du prestige dont jouissent l’Euro ou la Copa América, précisément parce que nous ne disposons pas d’instances solides capables de placer notre compétition au rang qu’elle mérite, fustige l’ancien Rémois. […] Nous nous plaignons de beaucoup de choses, notamment du fait que la CAN n’ait pas le statut qu’elle mérite, mais je pense que nous devrions commencer par faire notre autocritique et évaluer nos instances dirigeantes. Il se passe ici des choses qui ne se produiraient pas dans d’autres confédérations. »

Oh, il y a bien d’autres bizarreries en Europe…

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