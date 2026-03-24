Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport

Pas de trêve pour le Sénégal, enfin si, mais pas concernant la CAN 2025. La Fédération sénégalaise de football ne va pas laisser sa deuxième étoile filer du côté du Maroc comme ça : un recours a bien été déposé au Tribunal arbitral du sport à Lausanne ce mardi selon Le Parisien. Pour rappel, la Confédération africaine de football a un peu fichu le bazar entre les Lions de la Teranga et ceux de l’Atlas mardi dernier en attribuant la CAN 2025 à la bande de Nayef Aguerd sur tapis vert deux mois après la finale.

Une décision froide et lucide

Ce lundi soir, Moussa Mbaye, membre du comité exécutif de la Fédé sénégalaise, a annoncé la couleur sur une chaîne nationale. Surprise, il n’a pas choisi le vert : « C’est une procédure que nous allons engager. Les gens vont entendre beaucoup de fake news, mais qu’ils aient la patience d’attendre les communications officielles de la Fédération sénégalaise de football. Nous n’allons pas agir avec émotion, mais de manière très froide et très lucide pour porter au mieux les intérêts du Sénégal. »

Selon le dirigeant, les Sénégalais pourraient même respirer un grand coup : l’avocat missionné du dossier est un spécialiste des contentieux sportifs et n’en est pas à son premier coup d’éclat auprès du TAS. Il s’agirait du même bonhomme qui a permis au Maroc de disputer la CAN après que la CAF a décidé d’exclure la sélection du pays du couchant lointain à la suite du refus marocain d’organiser le tournoi continental en 2015.

Il faut bien faire tourner, quand même.

Un maillot avec une seule étoile pour le Sénégal au Mondial ?