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Calafiori ne veut pas porter la scoumoune à Arsenal

TC
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Calafiori ne veut pas porter la scoumoune à Arsenal

Miroir mon beau miroir, qui va gagner la Premier League ? Interpellé dans la rue par un supporter, le défenseur italien d’Arsenal Riccardo Calafiori a refusé de signer une représentation du trophée de la Premier League en évoquant ses superstitions. « Non pas celui-là, nous ne l’avons pas encore gagné, je suis superstitieux ! » Voilà les mots du jeune homme de 23 ans à son fan.

@a.m_memorabilia_london Calafiori Not signing Prem Trophy Because it’s not won yet😂😂😂!!! #fyp #arsenal #football #premierleague ♬ original sound - A&M Memorablilia

Une fin de saison à suspense

Engagés dans une nouvelle course au titre, les Gunners de Mikel Arteta possèdent 9 points d’avance sur leur dauphin Manchester City, avec une rencontre supplémentaire disputée. Sept matchs à jouer avant d’espérer un sacre tant attendu dans le nord de Londres. Réponse le 24 mai prochain.

Espérons qu’il ne signe pas non plus les trophées de la Coupe du monde…

Quand cinq joueurs d’Arsenal quittent leur sélection

TC

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