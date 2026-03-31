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Marcelo Bielsa est sous le charme de l’équipe d’Algérie

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Marcelo Bielsa est sous le charme de l’équipe d’Algérie

El Loquace. Alors que l’Uruguay affronte l’Algérie en match amical ce mardi soir à Turin, le sélectionneur de la Celeste, Marcelo Bielsa, n’a pas tari d’éloges au sujet de ses adversaires.

Quelques jours après avoir neutralisé l’Angleterre à Wembley (1-1), El Loco a joué au jeu des comparaisons entre les deux sélections : « Les joueurs d’Algérie comme ceux d’Angleterre évoluent dans les championnats européens. Ils sont moins rapides, mais je dirais que les joueurs algériens ont peut-être plus de calme et sont plus techniques [que les Anglais]. »

« Difficile d’imaginer qu’ils ne réussissent pas une bonne Coupe du monde »

Bielsa a alors poursuivi en identifiant les profils les plus dangereux des Fennecs, qui ont fait un carton contre le Guatemala vendredi dernier (7-0) : « Qui ne connaît pas Riyad Mahrez ? Il y a aussi cet autre gaucher qui porte le numéro 11 [Anis Hadj Moussa], le numéro 18 [Mohamed Amoura], le numéro 14 qui joue en France [Hicham Boudaoui], le numéro 6 qui joue aux Pays-Bas [Ramiz Zerrouki]. Le 10 ou le 17 [Farès Chaïbi], ou encore le 22 [Ibrahim Maza]. Ce sont tous des joueurs très créatifs et capables de faire la différence. »

Alors avec tout ça, l’entraîneur à la glacière voit forcément l’Algérie faire un coup en Amérique cet été : « Difficile d’imaginer qu’ils ne réussissent pas une bonne Coupe du monde avec des joueurs de premier plan et un entraîneur avec beaucoup d’expérience [Vladimir Petković]. »

Amen.

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