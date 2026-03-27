Federico Valverde frustre l’Angleterre

Angleterre 1-1 Uruguay

Buts : White (81e) // Valverde (90e+4 S.P.)

Il a scotché Manchester City, et maintenant il frustre l’Angleterre. Federico Valverde a contrarié les plans des Three Lions en arrachant le match nul vendredi soir dans le temps additionnel à Wembley (1-1). L’Angleterre pensait avoir fait le plus dur sur un corner de Cole Palmer : le ballon a été dévié et Ben White l’a tranquillement poussé dans les filets au deuxième poteau (1-0, 81e). Le premier but en sélection du joueur d’Arsenal. Valverde a cependant endossé le costume de héros de la nation en transformant le penalty de l’égalisation sur le gong (1-1, 90e+4).

Pas de septième victoire d’affilée pour les Anglais, donc. On retiendra cependant que James Trafford et James Garner sont officiellement devenus internationaux, tandis que Dominic Calvert-Lewin a rejoué pour la première fois depuis 2021 sous le maillot des Three Lions. On se félicitera aussi que Phil Foden ait encore ses deux chevilles vu le traitement de faveur que lui a réservé Ronald Araújo.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿-🇺🇾 Ronald Araujo n'écope d'aucun carton sur cette énorme faute sur Phil Foden... Suivez le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/elLI0SUdKQ — L'Équipe (@lequipe) March 27, 2026

Complètement zinzin.

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