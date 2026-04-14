La fin des gardiens de but chez les jeunes en Angleterre

Qui n’a jamais été envoyé dans les buts de force par le coach, sans avoir son mot à dire ? Un souvenir traumatisant que tous les footballeurs ont en commun. Eh bien, ces moments difficiles à vivre vont disparaître chez nos voisins. La Fédération anglaise a annoncé la disparition des gardiens de but dans les catégories inférieures à 8 ans.

La fin des fans de Pickford ?

Pour la saison 2026-2027, le football chez les très jeunes Anglais va être entièrement modifié. Plus de matchs à cinq avec des gardiens, place à des petites rencontres trois contre trois sur un terrain encore plus réduit. Une initiative plutôt originale dans l’idée, puisque l’instance souhaite faire évoluer le nombre de touches de balle dans ses jeunes catégories.

Cette modification provoquerait dans un pays qui se cherche un gardien de référence depuis plus de 20 ans « une catastrophe », estime Nick Eyre. « On ne peut pas jouer au football sans gardiens de but, à moins de laisser ce sport devenir comme le basketball. […] S’ils ont une bonne coordination œil main… on risque de les perdre », poursuit le responsable de la section gardiens de Chelmsford City à la BBC. Les avis divergent, mais la Fédération surveille année après année le football dans les jeunes catégories : en 2024, elle avait déjà progressivement supprimé les têtes chez les moins de 11 ans.

Le football moderne.

L’avertissement de Thomas Tuchel à Phil Foden