Une légende de Liverpool atteinte de démence

Une triste nouvelle. Âgée de 77 ans, la légende de Liverpool John Toshack est atteinte de démence. Dans un entretien accordé au Daily Mail, son fils Cameron annonce qu’il présenterait des signes de perte de mémoire : « C’est une maladie terrible. Je lui parle presque tous les jours et si nous discutons l’après-midi, il ne se souvient peut-être pas que nous avons aussi parlé le matin. »

Un parcours de légende

L’ancien attaquant international gallois avait fait sa route à Cardiff City, mais surtout à Liverpool, où ses buts résonnent encore dans les stades de Premier League, avec 96 réalisations et trois titres de champion d’Angleterre à la clé. Les crampons raccrochés, c’est la casquette d’entraîneur qu’il enfile, avec des passages notamment au Sporting Portugal, au Real Madrid, à la tête de la sélection galloise ou encore à Saint-Étienne pour 12 matchs.

Bon, toutes les expériences ne sont peut-être pas bonnes à retenir.

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