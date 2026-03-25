Luis Campos explique pourquoi le PSG veut reporter le match contre Lens

Le report-gate. Remporter la Ligue 1 tous les ans ne suffit pas au PSG, il veut désormais choisir lui-même son calendrier. Après avoir fait décaler la rencontre contre Nantes en raison de son placement au milieu de la double confrontation des huitièmes de Ligue des champions contre Chelsea, le club de la capitale souhaite maintenant modifier la date du choc contre Lens qui, de son côté, n’a pas encore rompu.

« On n’a rien contre Lens »

Ce mercredi, Luis Campos, conseiller sportif parisien, a défendu cette volonté au micro de RMC : « La position du PSG est très claire et est le fruit d’une grande réflexion de nous tous pour les avantages et désavantages que cela apporte, pas seulement au PSG, mais au football français. » Pour prouver sa bonne foi, il a rappelé le souhait de son club de conserver la cinquième place de la France à l’indice UEFA.

Le Portugais a assuré que le PSG « n’a rien contre Lens » et que « cela aurait été la même chose avec une autre équipe ». De la même façon, il indique que si l’aller avait été joué mardi 7 avril puis le retour mercredi 15 avril, un report n’aurait pas été demandé, mais les Reds ne peuvent pas jouer le 15 puisqu’il s’agit de la date de la catastrophe de Hillsborough. La finale du championnat pourrait en tout cas perdre tout son intérêt en décalant la date.

Sauf si elle se joue en fin de saison, quand tous les internationaux parisiens seront au Mondial.

Le directeur général de Lens ulcéré par la demande de report du PSG