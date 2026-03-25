Le directeur général de Lens ulcéré par la demande de report du PSG

Les termes. Alors que le PSG a demandé le report de son match contre Lens, programmé entre ses deux quarts de finale de Ligue des champions, le directeur général du club nordiste, Benjamin Parrot, a exprimé tout son agacement dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi.

Alors que Lens n’est qu’à un petit point du leader parisien, Benjamin Parrot regrette que ce qui devait être le grand choc de la saison en Ligue 1 finisse par complètement passer au second plan : « Factuellement, le PSG a fait le choix de la Ligue des champions, comme Canal+, son diffuseur. Maintenant, si la LFP ne défend pas la Ligue 1, qui va la défendre ? Si elle ne défend pas la continuité et le respect de ce qu’est la L1, qui va le faire ? »

« La Ligue 1 devient la variable d’ajustement de la Ligue des champions »

D’où un manque cruel d’équité, déplore le dirigeant lensois : « Nous, quand on commence la saison, on a le dixième budget, on bâtit un effectif et une stratégie pour jouer le championnat et la Coupe de France. Que le champion d’Europe en titre puisse au printemps se retrouver encore engagé en Coupe d’Europe, c’est une bonne nouvelle, mais elle n’est pas imprévisible. Or, aujourd’hui, on va demander de modifier un calendrier connu, pour lequel une programmation a été faite. On se rend compte que la Ligue 1 devient la variable d’ajustement de la Ligue des champions. »

Surtout, contrairement à Nantes qui avait donné son accord pour un report en prévision du huitième retour des Parisiens, Lens a déjà affirmé son opposition. Sans que cela ne change grand-chose, la décision finale revenant à la LFP, qui doit trancher ce jeudi : « On est dans un cas où l’un des intéressés ne peut pas avoir voix au chapitre. Que le PSG fasse la demande c’est une chose, mais que la LFP y accède à un stade aussi avancé de la saison… Aussi est-ce que ce même débat aurait lieu si Paris avait 15 points d’avance ? Ils feraient peut-être simplement tourner leur effectif. »

Quand Lens dit non, c’est non.

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