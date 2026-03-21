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Arne Slot donne des nouvelles d'Hugo Ekitiké

LB
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Arne Slot donne des nouvelles d'Hugo Ekitiké

DD peut souffler un coup. Sorti sur blessure dès la 7e minute de jeu face à Brighton ce samedi après-midi laissant présager le pire, en particulier pour le rassemblement de l’équipe de France, la blessure d’Hugo Ekitiké ne serait finalement qu’une « contraction musculaire », selon Arne Slot.

L’équipe de France en ligne de mire

En conférence de presse d’après-match, outre la défaite concédée face aux Seagulls (2-1), le tacticien des Reds a donc donné des nouvelles des blessés : « Alisson sera définitivement absent pendant la trêve internationale, et on verra ensuite. Hugo, je pense qu’il pourrait jouer demain si nécessaire. C’était une contusion musculaire, comme on dit ici, je crois. » L’international français avait laissé sa place à Curtis Jones tôt dans la rencontre, touché à la cuisse lors d’un choc avec James Milner.

Plus de peur que de mal.

Plus de peur que de mal pour Hugo Ekitiké ?

LB

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