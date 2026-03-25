Un nouveau forfait chez les Bleuets

Ils sont vachement coriaces, les pollens, cette année, non ? Après le forfait de Mathys Tel ce lundi, Gérald Baticle fait face à un nouveau blessé. Eli Junior Kroupi quitte la sélection des Bleuets. L’ancien Lorientais a ressenti une douleur à la cuisse droite après l’entraînement de mardi. Conscient de ne prendre aucun risque, Kroupi retourne dans sa maison à Bournemouth pour terminer la saison à fond la caisse.

Le casse-tête

Son remplaçant, le milieu polyvalent Noé Lebreton, arrive tout droit du NEC Nimègue. L’ancien Caennais découvre la sélection pour la première fois. Peu connu de la scène nationale, Noé Lebreton a fui la Normandie et s’éclate depuis septembre aux Pays-Bas. Le NEC Nimègue est actuellement troisième du championnat et le jeune milieu y est pour quelque chose : 6 passes décisives et 5 buts. Le Français occupe une place centrale dans l’effectif.

Thomas Meunier n’a pas si tort que ça à propos des trois équipes.

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