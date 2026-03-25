Cristiano Ronaldo Junior a enfin trouvé un stage !

Le rejeton suit les traces du padre. Cristiano Ronaldo Junior, fils aîné de CR7, s’entraîne avec le centre de formation du Real Madrid selon des informations de The Athletic confirmées par Marca.

Alors, on ne sait pas s’il tape des dribbles comme son paternel étant plus jeune (Ronaldo en 2008, un poulet à déguster sans modération), mais il semblerait que le bambin soit convaincant. L’attaquant de 15 piges aurait été testé au poste d’ailier de l’équipe Cadete A des Merengues et devrait continuer à taper le cuir à Valdebebas pendant quelques jours encore.

Tout comme son père, mais pas dans l’ordre

Ronaldo Jr évolue au centre de formation d’Al-Nassr, où son quintuple Ballon d’or de père joue depuis 2022. En cas de signature au Real Madrid, il poursuivrait la reconstitution de la carrière de la légende lusitanienne dans le désordre après avoir également porté les couleurs des équipes de jeunes de la Juventus et de Manchester United.

S’il est né aux USA, Cristiano Dos Santos a choisi de représenter le Portugal. Il a d’ailleurs fait ses débuts avec les U15 de la Seleção en mai dernier : le numéro 7 dans le dos, bien entendu.

CR7 Junior sous mèches blondes, en cours de chargement…

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