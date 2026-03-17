Tudor se prend pour Jean-Claude Dusse avant la C1

« Oublie que t’as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. » Igor Tudor a peut-être regardé Les Bronzés font du ski avant d’arriver en conférence de presse ce mardi à la veille de retrouver l’Atlético de Madrid avec Tottenham en Ligue des champions.

« Pas impossible »

Il y a une semaine, les Spurs – déjà en grande souffrance en Premier League – étaient balayés 5 buts à 2 en Espagne en huitièmes de finale allers de la compétition européenne et auront besoin d’un miracle, ou du moins d’une prestation plus que parfaite, pour renverser le match contre les Colchoneros mercredi soir à domicile.

L’ancien entraîneur de l’OM veut pourtant y croire et estime qu’une remontada sera « difficile mais pas impossible » face aux hommes de Diego Simeone, qui n’ont perdu qu’une seule fois durant leurs huit derniers matchs. « Le match peut être long, il faut se concentrer sur nos points forts. Tout reste à jouer. Croire qu’on peut y arriver, c’est la clé », a déclaré Igor Tudor devant la presse.

Quand Tudor, tu rêves.