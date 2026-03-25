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Vinícius fixe l'objectif du Brésil pour la Coupe du monde

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Vinícius fixe l'objectif du Brésil pour la Coupe du monde

Avant de filer, l’étoile doit déjà se profiler. Et c’est loin d’être le cas pour le Brésil selon Vinícius, qui affirme qu’il faudra patienter encore un peu pour voir la Seleção soulever sa sixième Coupe du monde. Et puisqu’on y est : l’attaquant star de la bande de Carlo Ancelotti a aussi dézingué le statut de favori, qui, disons-le, met quand même un tantinet de pression sur les épaules des bonhommes.

« Je ne pense pas que nous soyons les favoris, si l’on regarde les résultats récents, explique le fanfaron du Real Madrid. Mais le poids du maillot, l’importance des joueurs que nous avons ici… Nous devons simplement nous unir, et depuis l’arrivée d’Ancelotti, nous avons une meilleure idée de la façon de jouer. Cela nous enlève beaucoup de pression. Nous ferons tout notre possible pour ramener le Brésil au sommet. Nous ne voulons pas être favoris, nous voulons que le Brésil soit au sommet. »

Une ambition pas si cachée

Mais la modestie n’est en rien une excuse : le numéro 7 madrilène a quand même tenu à clamer qu’il détestait perdre et que les soldats do Brasil étaient prêts pour aller loin.

« J’imagine que tout le monde veut que je sois un joueur clé, estime Vini. Je suis prêt à relever tous les défis de ma carrière. J’ai déjà disputé une Coupe du monde et je ne veux plus perdre. Je m’entraîne dur à la maison, je ne veux pas me blesser. Il y a Raphinha, João Pedro. Les jeunes qui arrivent, Endrick, Estevão. Nous sommes tous prêts. Nous pouvons aussi décider d’un match sur coup de pied arrêté. C’est comme ça qu’on gagne une Coupe du monde.  »

Bon, c’est oui ou merde ?

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