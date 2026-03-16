Brésil ou Real Madrid : Carlo Ancelotti a réponse à tout

Son sourcil levé fera aussi parti des attractions de la prochaine Coupe du monde. Carlo Ancelotti a confié à Marca que lorsque l’opportunité de prendre la tête de la sélection brésilienne s’est présentée, il n’a pas tergiversé bien longtemps. En poste depuis mai 2025, l’ancien tacticien du Real Madrid a pour mission de redonner un peu de splendeur à un maillot auriverde un peu trop délavé. « Je n’ai pas hésité, admet l’iconique coach italien. Il est vrai que la vieille école brésilienne a eu quelques réticences face aux entraîneurs étrangers, mais comme je l’ai dit, l’accueil a été fantastique de la part de tous. »

Et ça, ça passe aussi par une bonne connaissance du foot local, Don Carlo le sait. « J’entretiens d’excellentes relations avec les entraîneurs qui travaillent ici, par exemple à Palmeiras, Flamengo ou Bahia. Je discute beaucoup avec eux car je pense qu’ils peuvent m’aider à trouver des joueurs qui évoluent ici, car bon nombre de Brésiliens sont en Europe. »

Changement d’ambiance au Real Madrid

Si la Casa Blanca ne semble pas lui manquer, Ancelotti garde un œil sur le club qui l’a vu performer au sommet de son art, se rendant notamment à Bernabéu pour chaque rencontre des Merengues. Le triple vainqueur de la Ligue des champions (2014, 2022 et 2024) a d’ailleurs un avis bien tranché : le Real n’a pas perdu de sa valeur, mais galère à retrouver l’ambiance des heures de gloire.

« L’ancienne génération, qui avait insufflé une ambiance fantastique au vestiaire, a disparu, et une nouvelle génération de joueurs devait prendre le relais, apportant du caractère, de la personnalité et montrant l’exemple, juge-t-il. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps. L’arrivée de Mbappé a coïncidé avec deux départs importants, ceux de Kroos et Nacho, créant une atmosphère différente. […] Le football est une affaire de petits détails et quand une chose change, tout ne fonctionne pas toujours parfaitement ensuite. »

Il ne pourrait pas demander des tuyaux à Neymar pour remettre un peu d’ambiance à Madrid ?

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