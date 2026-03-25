Mathieu Flamini en passe de devenir actionnaire de son ancien club

La reconversion parfaite. Loin des terrains de foot depuis 2019, Mathieu Flamini consacre sa vie à son entreprise GFBiochemicals, et bingo, le Français est aujourd’hui milliardaire. L’ancien joueur d’Arsenal dispose désormais d’une fortune estimée à 10 milliards de livres sterling, d’après le magazine Forbes.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Mathieu Flamini former Arsenal star is open to BUYING Arsenal. The Frenchman, who has made £10bn since retiring from football, is considering buying out Stan Kroenke. “Obviously, those clubs [Arsenal and Marseille] have a special place in my heart. I… pic.twitter.com/gsWCjBGhJa — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 24, 2026

Arsenal et l’OM dans la tête

Que faire de tout cet oseille ? Le natif de Marseille aurait pu poser quelques billets sur l’OM mais il est sur le point d’investir à Arsenal, où il a joué de 2004 à 2008 et de 2013 à 2016. L’ancien milieu de terrain pourrait racheter des parts à l’actionnaire majoritaire américain, Stan Kroenke, selon le média Topskills Sports UK. Pour autant, il ne ferme pas la porte à d’autres aventures entrepreneuriales. « Il va sans dire que ces clubs (Arsenal et Marseille) occupent une place particulière dans mon cœur. Je n’oublie jamais d’où je viens, » précise l’ancien joueur de 42 ans.

Ça tombe bien, Marseille recrute.

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