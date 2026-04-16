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Eduardo Camavinga a récidivé

AB
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Eduardo Camavinga a récidivé

Multirécidiviste. Ce mercredi soir, Eduardo Camavinga a vécu une rencontre bien merdique face au Bayern Munich (4-3). Entré en jeu à la 62e minute, le milieu de terrain a été averti pour un accrochage sur Jamal Musiala à la 79e, puis expulsé à la 87e pour avoir gardé le ballon dans ses mains, un peu trop longtemps au goût de l’arbitre Slavko Vinčić (avant de voir son équipe encaisser le but de l’élimination trois minutes plus tard). Un scénario cruel, que le Français connaît pourtant déjà.

L’illustration d’une période compliquée

La saison dernière – au même stade de la compétition contre Arsenal – Camavinga avait en effet été expulsé pour un geste similaire, dans les derniers instants d’un match perdu 3-0. Exagéré pour certains, ce carton rouge reçu à Munich illustre en tout cas la période compliquée que traverse l’ancien Rennais, peu en verve sur le terrain depuis près d’une saison et pour qui l’aventure au Real Madrid approche doucement de son terme.

Il ne faudrait pas se faire éjecter de la liste de DD…

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AB

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