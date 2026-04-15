Le Bayern jouera sans son coach en cas de demies

Misses next match. C’est un détail qui aura sûrement échappé à beaucoup de gens dans ce haletant Bayern Munich-Real Madrid. Sur le but du 2-3 madrilène signé Kylian Mbappé, qui égale le record de Karim Benzema, Vincent Kompany a écopé d’un jaune pour contestation sur une possible faute sur Josip Stanišić avant le but.

Comme indiqué par la réalisation, Kompany a déjà été averti cette saison en Ligue des champions (le 28 janvier dernier à Eindhoven et le 26 novembre dernier à Arsenal) et ratera une éventuelle demi-finale aller contre le Paris Saint-Germain. Des vieux réflexes de joueur que le Belge va devoir abandonner s’il veut accompagner ses joueurs jusqu’à Budapest…

Kompany qui prend un jaune, quelle nouveauté !

Au terme d'un match de légende, le Bayern écarte le Real et rejoint le PSG en demi-finale