- C1
- Quarts
- Bayern-Real Madrid
Le Bayern jouera sans son coach en cas de demies
Misses next match. C’est un détail qui aura sûrement échappé à beaucoup de gens dans ce haletant Bayern Munich-Real Madrid. Sur le but du 2-3 madrilène signé Kylian Mbappé, qui égale le record de Karim Benzema, Vincent Kompany a écopé d’un jaune pour contestation sur une possible faute sur Josip Stanišić avant le but.
Comme indiqué par la réalisation, Kompany a déjà été averti cette saison en Ligue des champions (le 28 janvier dernier à Eindhoven et le 26 novembre dernier à Arsenal) et ratera une éventuelle demi-finale aller contre le Paris Saint-Germain. Des vieux réflexes de joueur que le Belge va devoir abandonner s’il veut accompagner ses joueurs jusqu’à Budapest…
Kompany qui prend un jaune, quelle nouveauté !Au terme d'un match de légende, le Bayern écarte le Real et rejoint le PSG en demi-finale
TJ