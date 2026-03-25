Marco Verratti conserve son incroyable record

Roulez jeunesse. Alors que des rumeurs début mars évoquaient un retour de Marco Verratti en sélection en vue des barrages de qualification pour le Mondial 2026, Gennaro Gattuso s’est finalement passé du milieu d’Al-Duhail, désormais âgé de 33 ans. Pour autant, le natif de Pescara reste à ce jour le plus jeune Italien à avoir disputé un match de Coupe du monde.

12 ans de disette

Alors âgé de 21 ans, l’ancien trublion du milieu parisien était entré dans l’histoire du football italien en devenant le plus jeune Italien à disputer un match de Coupe du monde. Il avait été titularisé par Cesare Prandelli pour le premier match de la Squadra Azzurra face à l’Angleterre lors du Mondial 2014 (1-2). Il s’était même offert une deuxième cape face à l’Uruguay lors du dernier match de poule où les Italiens s’étaient finalement inclinés 1 à 0, match qui reste à ce jour le dernier de la Nazionale dans une Coupe du monde.

Douze ans après et après avoir manqué les deux dernières éditions de la compétition en 2018 et 2022, toute une génération de joueurs italiens n’a donc pas encore pu goûter à une rencontre du grand concert des nations footballistiques, laissant Verratti avec le titre de plus jeune joueur transalpin à avoir disputé un match de Coupe du monde. Cette statistique pourrait être bien vite effacée si les protégés de Gennaro Gattuso se défont de l’Irlande du Nord ce jeudi, avant de retrouver ensuite le vainqueur du barrage entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine.

Sauf si Charles Dion rappelle les Italiens au mauvais souvenir d’Aleksandar Trajkovski.

Notez bien ces noms : ils seront les héros des barrages européens