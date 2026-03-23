Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor

Ce lundi, Tottenham a confirmé le décès du père de son entraîneur Igor Tudor, Mario. Dans les minutes suivant la défaite de son équipe à domicile face à Nottingham Forest, l’entraîneur croate a appris la nouvelle et ne s’est pas rendu en interview d’après-match. C’est l’entraîneur adjoint, Bruno Saltor, qui s’était présenté à la presse, évoquant un « problème familial difficile pour (Tudor) ». Le club a exprimé ses condoléances à son coach. La Juventus, que Tudor a entraînée en début de saison, a suivi et a posté un message sur X.

Everyone at Tottenham Hotspur is deeply saddened to hear of the passing of Igor Tudor's father, Mario. Our thoughts and condolences go out to Igor and his family during this incredibly difficult time 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 23, 2026

Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre — JuventusFC (@juventusfc) March 23, 2026

La chance ne va que dans un sens

Pourtant, la mission sauvetage continue. Les Spurs devront batailler pour ne pas tomber en Championship la saison prochaine. Actuellement 17es à un point de la zone rouge, les Lilywhites n’ont toujours pas gagné en Premier League en 2026. « Ce qui me donne de l’espoir, c’est que face à Liverpool, l’Atlético de Madrid, et en première mi-temps contre Nottingham, on aurait dû mener 1-0 », explique Saltor, insistant sur le fait qu’en ce moment, la pièce tombe toujours du mauvais côté.

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