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Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor

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Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor

Ce lundi, Tottenham a confirmé le décès du père de son entraîneur Igor Tudor, Mario. Dans les minutes suivant la défaite de son équipe à domicile face à Nottingham Forest, l’entraîneur croate a appris la nouvelle et ne s’est pas rendu en interview d’après-match. C’est l’entraîneur adjoint, Bruno Saltor, qui s’était présenté à la presse, évoquant un « problème familial difficile pour (Tudor) ». Le club a exprimé ses condoléances à son coach. La Juventus, que Tudor a entraînée en début de saison, a suivi et a posté un message sur X.

La chance ne va que dans un sens

Pourtant, la mission sauvetage continue. Les Spurs devront batailler pour ne pas tomber en Championship la saison prochaine. Actuellement 17es à un point de la zone rouge, les Lilywhites n’ont toujours pas gagné en Premier League en 2026. « Ce qui me donne de l’espoir, c’est que face à Liverpool, l’Atlético de Madrid, et en première mi-temps contre Nottingham, on aurait dû mener 1-0 », explique Saltor, insistant sur le fait qu’en ce moment, la pièce tombe toujours du mauvais côté.

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