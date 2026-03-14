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Le superbe but salvateur de Nicolas Pépé

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Le superbe but salvateur de Nicolas Pépé

Même s’il s’entretient, le talent ne se perd pas. Celui de Nicolas Pépé s’observe régulièrement sur les terrains de football espagnols, où l’Ivoirien se sent plutôt à l’aise depuis son arrivée à Villarreal en 2024. Ce vendredi, l’ancien de Lille a d’ailleurs sauvé son club de la défaite lors de la 28e journée de Liga.

Mené depuis la 40e minute, le Sous-marin jaune a ainsi vu l’ex d’Arsenal réaliser un exploit personnel et égaliser d’une frappe somptueuse au bout du temps additionnel. Un but magnifique, donc, inscrit au dernier moment pour offrir un peu de plaisir aux supporters de son équipe. À quand le retour en France ?

Villarreal se rapproche de la Ligue des champions, Valence perd pour la première fois depuis février

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