Arbeloa a fait son choix pour Mbappé

Bonne nouvelle pour les joueurs du Real, tout le monde fera les replis défensifs ! Sans surprise, Álvaro Arbeloa n’a pas pris de risque avec Kylian Mbappé ce mardi soir pour le huitième de finale retour de Ligue des champions du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City dans le 1 623e affrontement entre les deux clubs.

L’attaquant français était de retour dans le groupe merengue pour la première fois depuis le barrage aller contre Benfica après une blessure au genou gauche. Si les hommes de Pep Guardiola vont peut-être remonter au score, puisque tout est possible dans le football, le Real a tout de même une bonne avance de trois buts à l’entame de cette seconde confrontation.

Álvaro Arbeloa a donc décidé de placer son numéro 10 sur le banc, et pourrait le faire entrer après la pause en fonction du scénario de la rencontre. À moins que le champion du monde ne se protège encore pour éviter une aggravation de sa blessure à quelques mois à peine du Mondial. Également remis d’une blessure, Álvaro Carreras n’est pas non plus aligné d’entrée par l’entraîneur espagnol.

Coup dur en revanche pour les Cityzens : Federico Valverde est bien titulaire.